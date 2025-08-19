Sesc-ES leiloa terreno em Guarapari por R$ 9,36 milhões
Imóvel com 120 mil metros quadrados está no bairro Santa Rosa. Foto: Divulgação/Sesc-ESLeilão online de terreno com 120 mil m² encerra...
Imóvel com 120 mil metros quadrados está no bairro Santa Rosa. Foto: Divulgação/Sesc-ES Um terreno próprio está sendo leiloado pelo Sesc-ES, com 120 mil m², na região de Muquiçaba, em Guarapari. O lance inicial é de R$ 9.360.000,00 e as ofertas podem ser online. O leilão encerra nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 10 horas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre este leilão imperdível!
