Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Sesc-ES leiloa terreno em Guarapari por R$ 9,36 milhões

Imóvel com 120 mil metros quadrados está no bairro Santa Rosa. Foto: Divulgação/Sesc-ESLeilão online de terreno com 120 mil m² encerra...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Imóvel com 120 mil metros quadrados está no bairro Santa Rosa. Foto: Divulgação/Sesc-ES Um terreno próprio está sendo leiloado pelo Sesc-ES, com 120 mil m², na região de Muquiçaba, em Guarapari. O lance inicial é de R$ 9.360.000,00 e as ofertas podem ser online. O leilão encerra nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 10 horas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre este leilão imperdível!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.