Sesc Glória não será interditado e causa de queda de marquise é investigada

calçada interditada após queda de marquise

Parte da marquise ficou pendurada após desabamento e calçada foi interditada (Foto: Reprodução / TV Vitória) Uma parte da marquise do Centro Cultural Sesc Glória, localizado no Centro de Vitória, se desprendeu durante as chuvas deste domingo (06). As primeiras informações foram de que um raio teria atingido a estrutura, mas a equipe Engenharia do Sesc-ES está fazendo o levantamento do que aconteceu.

