Sete suspeitos são presos com mais de 6 mil pinos de cocaína na Serra
Foto: Reprodução TV VitóriaDurante patrulhamento no bairro Jardim Tropical, policiais militares flagraram grupo tentando fugir com...
Foto: Reprodução TV Vitória
Sete pessoas foram presas após uma grande apreensão de drogas no bairro Jardim Tropical, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (1°). Segundo a Polícia Militar, mais de seis mil pinos de cocaína foram encontrados durante um patrulhamento de rotina.
Foto: Reprodução TV Vitória
