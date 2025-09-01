Sete suspeitos são presos com mais de 6 mil pinos de cocaína na Serra Foto: Reprodução TV VitóriaDurante patrulhamento no bairro Jardim Tropical, policiais militares flagraram grupo tentando fugir com... Folha Vitória|Do R7 01/09/2025 - 16h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução TV Vitória

Sete pessoas foram presas após uma grande apreensão de drogas no bairro Jardim Tropical, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (1°). Segundo a Polícia Militar, mais de seis mil pinos de cocaína foram encontrados durante um patrulhamento de rotina.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

ES terá concurso de canto com R$ 30 mil em prêmios; veja programação

Ministério da Agricultura apreende 2,4 t de café impróprio para consumo no RJ

CNH Social: segunda fase vai ter vagas para alunos da rede pública