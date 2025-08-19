Sete tartarugas são encontradas mortas em rede de pesca na Baía de Vitória
Tartarugas mortas em Vitória. Foto: Projeto TamarDe acordo com o Projeto Tamar, equipes realizaram necropsia nos animais para formalizar...
Sete tartarugas verdes, da espécie Chelonia mydas, foram encontradas mortas em uma rede de pesca na Ilha do Frade, próxima à Baía das Tartarugas, em Vitória, na tarde de domingo (17).
Para mais detalhes sobre essa triste situação e as ações que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
