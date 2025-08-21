Setor aéreo bate recorde no número de passageiros em voos no Brasil e no exterior em julho
A demanda doméstica por assentos, medida pela multiplicação de passageiros pagantes por quilômetros percorridos, registrou aumento...
A demanda doméstica por assentos, medida pela multiplicação de passageiros pagantes por quilômetros percorridos, registrou aumento de 8,2% em comparação a julho de 2024. Crédito: Thiago Soares/Folha Vitória
A demanda doméstica por assentos, medida pela multiplicação de passageiros pagantes por quilômetros percorridos, registrou aumento de 8,2% em comparação a julho de 2024. Crédito: Thiago Soares/Folha Vitória
Para mais detalhes sobre esse recorde histórico no setor aéreo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre esse recorde histórico no setor aéreo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: