Seu Jorge chega a Vitória para show com hits clássicos e novo álbum Seu Jorge se apresenta em Vitória no dia 12 de abril (Foto: Divulgação/Assessoria de imprensa)Repertório inclui sucessos de sua carreira... Folha Vitória|Do R7 02/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seu Jorge

Seu Jorge se apresenta em Vitória no dia 12 de abril (Foto: Divulgação/Assessoria de imprensa) O cantor e compositor Seu Jorge fará um show em Vitória no dia 12 de abril, no Espaço Patrick Ribeiro. O evento está marcado para as 21h30 e faz parte da turnê de divulgação de seu novo álbum, “Baile à la Baiana”.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o show imperdível!

Leia Mais em Folha Vitória:

Lista da Forbes 2025: veja ranking das bilionárias brasileiras e de onde vem fortuna

Jovem de 21 anos morre em acidente na BR-262, em Domingos Martins

Bandai Namco confirma três jogos no lançamento do Nintendo Switch 2