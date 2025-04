Seu Jorge traz músicas inéditas depois de dez anos em show badalado Folha Vitória|Do R7 16/04/2025 - 01h45 (Atualizado em 16/04/2025 - 01h45 ) twitter

ANDREA PENA | Coluna social

O cantor, compositor e multiartista Seu Jorge foi a atração do Espaço Patrick Ribeiro, sábado. Tudo aconteceu naquele formato de ‘dinner show’ que consagrou a casa: plateia sentada e garçons à disposição para atender pedidos de aperitivos e drinks. Todo mundo cantou junto hits como “Carolina”, “Burguesinha”, “Mina do Condomínio” e “Tive Razão”. O show ainda trouxe faixas do novo álbum “Baile à la Baiana”, lançado em fevereiro, o primeiro de inéditas do artista em dez anos.

