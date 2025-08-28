Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Shopping Vitória estreia projeto de talk shows ‘SV Living’ com casa cheia

Ada Mota, Priscila Passamani, Isabella Redighieri, Leticia Dalvi , Kaiky Plaster e Andrea Pena

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Ada Mota, Priscila Passamani, Isabella Redighieri, Leticia Dalvi , Kaiky Plaster e Andrea Pena

Não perca a oportunidade de saber mais sobre este evento incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.