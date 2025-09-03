Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Shows, artesanato e gastronomia na Prainha neste sábado

Foto: Divulgação/PMVVO encontro tem início às 10 horas, com a abertura da Feira Maré Criativa, e termina às 22h30, com um último show...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Divulgação/PMVV O Parque da Prainha, em Vila Velha, será palco neste sábado (6) do evento “Prainha Vive – Nossa Cultura Vol. 1”, que promete reunir música, gastronomia e artesanato em uma programação gratuita e aberta ao público.

Não perca a chance de vivenciar essa celebração cultural! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.