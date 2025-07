Shows de rock na calçada para aquecer o inverno na Praia do Canto Coluna Andrea Pena Folha Vitória|Do R7 28/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 28/07/2025 - 00h37 ) twitter

Pelo segundo ano consecutivo, o projeto ‘Inverno na Praia” leva bandas locais para tocar nas ruas da Praia do Canto, das 18h às 21h, em clima de happy hour. Os transeuntes não resistem a parar um pouquinho e curtir o clima de confraternização entre os moradores. Há quem leve cadeiras, crianças, pets… Muita gente sai do trabalho e aproveita para esticar por ali. Os dois primeiros foram com as bandas Pic Nic Dogs e Marcelo Ribeiro. O próximo será dia 31, no Loft, com Finest Hour.

