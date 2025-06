Sicoob abre as portas na Praia do Canto Uma das esquinas mais movimentadas da capital Vitória – entre a Aleixo Netto e a Chapot Presvot, região conhecida como ‘miolo’ da Praia... Folha Vitória|Do R7 17/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 17/06/2025 - 10h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma das esquinas mais movimentadas da capital Vitória – entre a Aleixo Netto e a Chapot Presvot, região conhecida como ‘miolo’ da Praia do Canto – acaba de ganhar um novo espaço voltado para negócios: uma unidade do Café Hall Sicoob, que abrirá as portas nesta terça-feira (17). A ideia, segundo Cleto Venturim, presidente do Sicoob Sul-Serrano, é que o local passe por uma expansão nos próximos meses, tornando-se um ambiente com agenda ativa com o público empreendedor da região. Entenda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Ceratocone: entenda por que coçar os olhos pode ser perigoso

Inverno deve ser mais quente do que a média na maior parte do País

Bruxismo: o mal silencioso que pode estar destruindo seus dentes