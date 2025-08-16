Sidney Oliveira paga fiança de R$ 25 mi e vai para domiciliar com tornozeleira Foto: Jose Patricio/EstadãoJuiz acolheu o parecer do Ministério Público de São Paulo, que considerou que prisão domiciliar não oferece... Folha Vitória|Do R7 16/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 16/08/2025 - 11h38 ) twitter

Foto: Jose Patricio/Estadão A Justiça de São Paulo concedeu, nesta sexta-feira, 15, a prisão domiciliar para os empresários Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop, sob o pagamento de R$ 25 milhões em fiança. Na decisão, o juiz Paulo Fernando Deroma de Mello manteve a prisão temporária do auditor fiscal Artur Gomes Da Silva Neto, apontado como receptor de quase R$ 1 bilhão em propinas para a concessão de créditos tributários, por mais cinco dias.

