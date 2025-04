Simony detalha tratamento contra o câncer e celebra cicatriz: “Me lembra a vitória” Simony detalhou o estado atual de saúde (Foto: Reprodução/Instagram @simonycantora)Cantora foi diagnosticada com câncer no intestino... Folha Vitória|Do R7 30/04/2025 - 13h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Simony detalhou o estado atual de saúde (Foto: Reprodução/Instagram @simonycantora) Simony usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 30, para recordar seu tratamento contra o câncer no intestino e celebrar sua jornada. Diagnosticada em 2022, a cantora está em remissão desde julho de 2023, e usou a publicação para compartilhar fotos das etapas do tratamento e detalhar seu quadro de saúde atual.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre a inspiradora história de Simony!

Leia Mais em Folha Vitória:

Batata duquesa: como fazer receita simples do acompanhamento clássico

Bandai Namco será a publicadora de BATTLE TRAIN

Nikolas é condenado a pagar R$ 200 mil por danos morais por usar peruca e ofender trans