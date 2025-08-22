Síndrome do Pôr do Sol: como lidar com esse desafio no Alzheimer Imagem: FreepikMuitos pacientes apresentam sintomas como irritabilidade e confusão no final da tarde Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 09h38 ) twitter

Quem convive com uma pessoa idosa com Alzheimer sabe que os dias nem sempre são lineares. Há momentos de calma, de ternura, de conexão… e há momentos de confusão, de agitação, de tristeza. Um dos episódios que mais desestabilizam a rotina da família e dos cuidadores é o que chamamos de Síndrome do Pôr do Sol.

Para entender melhor como lidar com essa situação desafiadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

