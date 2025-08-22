Síndrome do Pôr do Sol: como lidar com esse desafio no Alzheimer
Imagem: FreepikMuitos pacientes apresentam sintomas como irritabilidade e confusão no final da tarde
Quem convive com uma pessoa idosa com Alzheimer sabe que os dias nem sempre são lineares. Há momentos de calma, de ternura, de conexão… e há momentos de confusão, de agitação, de tristeza. Um dos episódios que mais desestabilizam a rotina da família e dos cuidadores é o que chamamos de Síndrome do Pôr do Sol.
Quem convive com uma pessoa idosa com Alzheimer sabe que os dias nem sempre são lineares. Há momentos de calma, de ternura, de conexão… e há momentos de confusão, de agitação, de tristeza. Um dos episódios que mais desestabilizam a rotina da família e dos cuidadores é o que chamamos de Síndrome do Pôr do Sol.
Para entender melhor como lidar com essa situação desafiadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para entender melhor como lidar com essa situação desafiadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: