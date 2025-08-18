Síndrome nefrótica: quando o “filtro” dos rins perde a proteção
O recente relato do cantor Júnior Lima sobre o diagnóstico de síndrome nefrótica em sua filha, de 3 anos, chamou a atenção para uma condição que, embora não seja tão conhecida pelo público, pode ter impacto significativo na saúde. A síndrome nefrótica é um distúrbio que compromete o funcionamento dos rins, mais especificamente a parte responsável pela filtragem do sangue: o glomérulo.
Para entender melhor sobre essa condição e suas implicações
