Síndrome nefrótica: quando o "filtro" dos rins perde a proteção
Entenda o que é síndrome nefrótica, distúrbio que compromete o funcionamento dos rins
Folha Vitória|Do R7
18/08/2025 - 09h38

O recente relato do cantor Júnior Lima sobre o diagnóstico de síndrome nefrótica em sua filha, de 3 anos, chamou a atenção para uma condição que, embora não seja tão conhecida pelo público, pode ter impacto significativo na saúde. A síndrome nefrótica é um distúrbio que compromete o funcionamento dos rins, mais especificamente a parte responsável pela filtragem do sangue: o glomérulo.

