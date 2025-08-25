Sines da Grande Vitória abrem mais de 3,5 mil vagas de emprego
Foto: CanvaSão oportunidades para diversas áreas e para saber detalhes, basta acessar o portal Trabalha VIX
A semana começa com a oferta de 3.528 vagas de emprego nos Sines de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. São oportunidades para diversas áreas, entre elas: ajudante de cozinha, consultor, eletricista, estofador de móveis e técnico em segurança do trabalho.
A semana começa com a oferta de 3.528 vagas de emprego nos Sines de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. São oportunidades para diversas áreas, entre elas: ajudante de cozinha, consultor, eletricista, estofador de móveis e técnico em segurança do trabalho.
Para mais informações e para conferir todas as oportunidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais informações e para conferir todas as oportunidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: