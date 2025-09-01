Sines da Grande Vitória oferecem mais de 3.400 vagas de emprego Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilA semana começa com a oferta de 3.486 vagas de emprego nos Sines de Vitória, Vila Velha, Cariacica... Folha Vitória|Do R7 31/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 31/08/2025 - 22h17 ) twitter

A semana começa com a oferta de 3.486 vagas de emprego nos Sines de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. São oportunidades para diversas áreas, entre elas: ajudante de cozinha, consultor, eletricista, estofador de móveis e técnico em segurança do trabalho.

