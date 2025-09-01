Logo R7.com
Sines da Grande Vitória oferecem mais de 3.400 vagas de emprego

Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilA semana começa com a oferta de 3.486 vagas de emprego nos Sines de Vitória, Vila Velha, Cariacica...

Folha Vitória|Do R7

A semana começa com a oferta de 3.486 vagas de emprego nos Sines de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. São oportunidades para diversas áreas, entre elas: ajudante de cozinha, consultor, eletricista, estofador de móveis e técnico em segurança do trabalho.

