Sines da Grande Vitória oferecem mais de 3.400 vagas de emprego
A semana começa com a oferta de 3.486 vagas de emprego nos Sines de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. São oportunidades para diversas áreas, entre elas: ajudante de cozinha, consultor, eletricista, estofador de móveis e técnico em segurança do trabalho.
Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre essas oportunidades!
