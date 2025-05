Sines da Grande Vitória têm mais de 2 mil vagas de emprego Vagas de emprego/CanvaAs oportunidades são para trabalhar em Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. Há vagas também para quem não... Folha Vitória|Do R7 11/05/2025 - 22h46 (Atualizado em 11/05/2025 - 22h46 ) twitter

A semana começa com a oferta de 2.064 vagas de emprego nos Sines de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. As oportunidades são para diferentes áreas, com chances para quem busca o primeiro emprego e também para profissionais com experiência.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para ler a matéria completa e descobrir todas as oportunidades disponíveis!

