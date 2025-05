“Sinto a força dela comigo”: tenente da Marinha no ES transforma dor da perda da filha em motivação Foto: Acervo pessoalKoã de Carvalho Gomes atua na Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo, é mãe de dois adolescentes e... Folha Vitória|Do R7 11/05/2025 - 23h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 23h06 ) twitter

Foto: Acervo pessoal Equilibrar vida profissional e cuidado com os filhos não é uma tarefa fácil. Para uma tenente da Marinha do Brasil, mãe solo de dois adolescentes, não é diferente. As obrigações da vida militar se combinam com as preocupações maternas ao mesmo tempo em que o carinho e orgulho permeiam a vida da família.

Saiba mais sobre a inspiradora história de Koã de Carvalho Gomes e como ela transforma sua dor em motivação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

