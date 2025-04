Site especializado diz que camisa nova da seleção para Copa de 2026 será vermelha (Foto: Reprodução/Footy Headlines)Foi revelada a cor que a equipe brasileira usará no seu modelo reserva no próximo mundial. Segundo... Folha Vitória|Do R7 28/04/2025 - 18h22 (Atualizado em 28/04/2025 - 18h22 ) twitter

(Foto: Reprodução/Footy Headlines)Foi revelada a cor que a equipe brasileira usará no seu modelo reserva no próximo mundial. Segundo informado pelo Footy Headlines, site referência em “vazar” camisas de clubes e seleções antes do lançamento, nesta segunda-feira, a seleção vestirá um uniforme número 2 na cor vermelha na Copa do Mundo de 2026. A camisa da equipe nacional, tradicionalmente azul, conterá o selo da Jordan, e não da Nike – que é fornecedora do time de futebol masculino do País desde 1996.

Para mais detalhes sobre essa novidade e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

