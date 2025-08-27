Skygard Arena, jogo de fantasia tática, lançará sua versão 1.0 O jogo Skygard Arena chega à versão 1.0 em 18 de setembro. Confira as novidades, como a campeã Seraphine e novas arenas. Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h17 ) twitter

A desenvolvedora independente Gemelli Games anunciou que Skygard Arena, o jogo tático baseado em turnos com campeões no estilo MOBA, lançará sua versão 1.0 em 18 de setembro pelo preço total de R$ 45,99 e com um desconto de 35% (R$ 29,89) durante as duas primeiras semanas.

Não perca a chance de conhecer todas as novidades e detalhes desse lançamento incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

