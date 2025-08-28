Sniper e helicóptero: escolta de dinheiro complica trânsito no Centro de Vitória Operação Centro de Vitória (Foto: TV Vitória)Policiais armados no alto de prédio participaram da operação, que escoltou carros-fortes... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 15h24 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Operação Centro de Vitória (Foto: TV Vitória) Uma operação policial de transporte de grandes valores bloqueou ruas e provocou congestionamento no Centro de Vitória na tarde desta quinta-feira (28). Além do trânsito, chamou a atenção a presença de policiais nas vias e até mesmo snipers (atiradores de elite) no alto de prédio e também helicóptero.

Para mais detalhes sobre essa operação que impactou o trânsito na cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Objetos somem e abertura da cápsula do tempo de Linhares é adiada

Matheus & Kauan voltam a Vitória em outubro com show à beira-mar

Battlefield 6 no PC: especificações e recursos confirmados