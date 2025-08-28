Logo R7.com
Sniper e helicóptero: escolta de dinheiro complica trânsito no Centro de Vitória

Operação Centro de Vitória (Foto: TV Vitória)Policiais armados no alto de prédio participaram da operação, que escoltou carros-fortes...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Operação Centro de Vitória (Foto: TV Vitória) Uma operação policial de transporte de grandes valores bloqueou ruas e provocou congestionamento no Centro de Vitória na tarde desta quinta-feira (28). Além do trânsito, chamou a atenção a presença de policiais nas vias e até mesmo snipers (atiradores de elite) no alto de prédio e também helicóptero.

