Sniper e helicóptero: escolta de dinheiro complica trânsito no Centro de Vitória
Operação Centro de Vitória (Foto: TV Vitória)
Operação Centro de Vitória (Foto: TV Vitória) Uma operação policial de transporte de grandes valores bloqueou ruas e provocou congestionamento no Centro de Vitória na tarde desta quinta-feira (28). Além do trânsito, chamou a atenção a presença de policiais nas vias e até mesmo snipers (atiradores de elite) no alto de prédio e também helicóptero.
Para mais detalhes sobre essa operação que impactou o trânsito na cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
