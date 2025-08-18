Socos, chutes e mordidas: ex-namorada denuncia músico por agressões em Viana
Reprodução/TV VitóriaVizinhos ouviram a briga e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram à casa do casal, encontraram os dois...
Reprodução/TV Vitória Uma auxiliar de odontologia de 29 anos denunciou o ex-namorado, um músico de 39 anos, por tê-la agredida com socos, chutes e mordidas, na casa em que eles moravam, no bairro Ipanema, em Viana, na tarde de domingo (17).
Reprodução/TV Vitória Uma auxiliar de odontologia de 29 anos denunciou o ex-namorado, um músico de 39 anos, por tê-la agredida com socos, chutes e mordidas, na casa em que eles moravam, no bairro Ipanema, em Viana, na tarde de domingo (17).
Para saber mais sobre essa grave denúncia e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre essa grave denúncia e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: