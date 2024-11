Soldado da PM é preso suspeito de ser informante do tráfico no ES Soldado da PM é preso suspeito de ser informante do tráfico no ES Folha Vitória|Do R7 07/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 07/11/2024 - 14h50 ) twitter

Soldado da PM preso

Um soldado do 7º Batalhão (Cariacica) da Polícia Militar foi preso na manhã desta quinta-feira (07) durante uma operação realizada pelo Centro de Inteligência e Análise Temática (Ciat) da Polícia Civil. Ele é investigado por colaborar com o tráfico de drogas, especialmente com Adair Fernandes da Silva, conhecido como "Dadá", um dos chefes do tráfico do bairro Flexal, em Cariacica, e que foi preso em maio deste ano. Outras duas pessoas também foram presas na ação, realizada nos municípios de Vila Velha e Cariacica.

