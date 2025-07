Solo Leveling: Karma é o novo RPG de ação da franquia Novo jogo mergulha no misterioso “Intervalo de 27 anos” de Sung Jin-woo com gameplay frenético e progressão roguelite Folha Vitória|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

A febre global dos caçadores continua com Solo Leveling: Karma, novo título da franquia baseado no manhwa de sucesso. O jogo foi anunciado como um RPG de ação com estrutura roguelite, prometendo combates intensos, alto desafio e exploração narrativa de um dos momentos mais sombrios e misteriosos da vida de Sung Jin-woo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre este novo jogo emocionante!

