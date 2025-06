Sonic Racing: CrossWorlds chega às lojas em setembro Derrape entre dimensões com Sonic e seus amigos em sua mais nova aventura de corrida, chegando para consoles e PC Folha Vitória|Do R7 06/06/2025 - 21h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h17 ) twitter

Durante a transmissão ao vivo do Summer Game Fest 2025, a SEGA® anunciou que Sonic Racing: CrossWorlds será lançado em formato digital e físico no dia 25 de setembro de 2025, com pré-venda já disponível para PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One e PC, a partir de R$349,90.

Não perca a chance de saber mais sobre este emocionante lançamento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

