Sony pode lançar novo PlayStation portátil com IA Sony pode surpreender e lançar um novo PlayStation portátil com IA, 16 GB LPDDR5X e APU exclusivo da AMD. Projeto rivalizaria com Xbox... Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h56 )

A Sony pode estar desenvolvendo um novo PlayStation portátil com recursos avançados, segundo informações divulgadas por KeplerL2 no fórum NeoGAF. O leaker, conhecido por antecipar dados técnicos sobre a AMD, revelou detalhes de hardware que indicam uma forte aposta da empresa no segmento de dispositivos móveis.

Para mais detalhes sobre essa novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

