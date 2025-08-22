SOS sertão
Estiagem no sertão do Piauí vira palco de aproveitadores locais. Com 205 municípios em estado de emergência devido à seca, o caminhão-pipa é vendido entre R$ 700 e R$ 1.200. Famílias sem renda ou condições de comprar água dependem da ajuda do Governo.
