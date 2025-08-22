SOS sertão Estiagem no sertão do Piauí vira palco de aproveitadores locais. Com 205 municípios em estado de emergência devido à seca Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 06h37 ) twitter

Estiagem no sertão do Piauí vira palco de aproveitadores locais. Com 205 municípios em estado de emergência devido à seca, o caminhão-pipa é vendido entre R$ 700 e R$ 1.200. Famílias sem renda ou condições de comprar água dependem da ajuda do Governo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro da situação crítica enfrentada no sertão.

