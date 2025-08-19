Soul Center of Medicine escolhe agência e investe em comunicação
Psiquiatria, psicologia, nutrição, odontologia, dermatologia e cosmetologia. Essa são as especialidades oferecidas para cuidar das...
Psiquiatria, psicologia, nutrição, odontologia, dermatologia e cosmetologia. Essa são as especialidades oferecidas para cuidar das pessoas de forma integral, corpo mente e espírito, na Soul Center of Medicine, no Rio de Janeiro. Contando com os melhores profissionais em todas as especialidades, uma equipe de médicos pronta a fazer um atendimento humanizado, a Soul precisava de uma campanha tão diferente quanto seu conceito. Localizada na Barra da Tijuca, no condomínio “triple A” Mario Henrique Simonsen, a Soul foi inaugurada esse ano com um posicionamento diferenciado e precisava de uma agência que tivesse esse olhar. Escolheu a Onzevinteum, que vai lançar esse mês uma nova campanha em Out Of Home e mídia digital com um aproach totalmente diferente para a comunicação de clínicas.
Para saber mais sobre essa nova campanha e o que a Soul Center of Medicine está preparando, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
