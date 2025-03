Spirit of the North 2 chega em maio O chamado do Norte reverbera mais uma vez! A publicadora indie Silver Lining Interactive e o desenvolvedor Infuse Studio têm o prazer... Folha Vitória|Do R7 31/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Spirit of the North 2 será lançado em 8 de maio com versões para PC, PS5 e Xbox Series, incluindo edição física com itens colecionáveis.

O chamado do Norte reverbera mais uma vez! A publicadora indie Silver Lining Interactive e o desenvolvedor Infuse Studio têm o prazer de anunciar que Spirit of the North 2 será lançado no dia 8 de maio de 2025, levando seu impressionante mundo de folclore, aventura e misticismo ao PC via Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Não perca a chance de embarcar nessa aventura mágica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

WWE invade Clash of Clans com Cody Rhodes e The Undertaker

Turismo internacional tem crescimento recorde em fevereiro e chega a R$ 4,7 bilhões

Tesoura milagrosa: 6 cortes de cabelo detonam até o último fio branco