Startup capixaba é destaque nacional em competição de agtechs no berço do agronegócio

A startup capixaba Certificafé foi uma das grandes vencedoras da competição AgriMatching, realizada durante o Rural Summit Agtech Innovation, em Ribeirão Preto (SP) — cidade considerada um dos polos tecnológicos do agronegócio no Brasil. A empresa conquistou o primeiro lugar na categoria Seed ao apresentar sua solução tecnológica para facilitar a certificação de boas práticas agrícolas, especialmente voltada aos produtores de café.

Saiba mais sobre essa conquista e as inovações que estão transformando o agronegócio no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

