State of Play trará detalhes sobre 007 First Light; saiba quando

A PlayStation e a IO Interactive anunciam um novo State of Play dedicado a 007: First Light. O evento será transmitido no dia 3 de setembro, às 15h (horário de Brasília), e terá foco exclusivo no gameplay do jogo, que marca a primeira aventura de James Bond em um game original em mais de uma década.

A PlayStation e a IO Interactive anunciam um novo State of Play dedicado a 007: First Light. O evento será transmitido no dia 3 de setembro, às 15h (horário de Brasília), e terá foco exclusivo no gameplay do jogo, que marca a primeira aventura de James Bond em um game original em mais de uma década.

