Steam libera 6 novos jogos gratuitos para PC nesta semana Explore os jogos gratuitos mais recentes no Steam. Enfrente desafios e divirta-se com propostas originais e envolventes. Folha Vitória|Do R7 20/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Steam recebeu mais de 465 lançamentos na última semana, com destaque para seis jogos gratuitos que se destacam pela originalidade e diversão. A lista reúne experiências variadas, de aventuras com robôs a desafios multiplayer explosivos, todas disponíveis para download imediato no PC.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre esses novos jogos!

Leia Mais em Folha Vitória:

Moradores acordam com tiroteio em bairro de Vitória após assassinato na região

Dune: Awakening atinge marca de mais de 189 mil jogadores

Guerra do tráfico: carro usado em ataques em Vila Velha é encontrado