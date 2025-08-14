Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Steam perde método de pagamento importante e afeta milhares

Entenda as dificuldades que usuários enfrentam no Steam ao tentar realizar compras e a explicação da Valve sobre o problema.

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Usuários de várias partes do mundo estão enfrentando dificuldades ao tentar realizar compras no Steam. A Valve explicou o que está por trás da falha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para entender todos os detalhes dessa situação que afeta milhares de jogadores!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.