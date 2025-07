Supersalários no Judiciário crescem 49,3% em 2024, 10 vezes mais que a inflação CNJ forneceu os dados sobre o Judiciário que basearam o estudo sobre supersalários. Foto: Gil Ferreira/Agência CNJEstudo inédito do... Folha Vitória|Do R7 01/07/2025 - 09h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 09h36 ) twitter

CNJ forneceu os dados sobre o Judiciário que basearam o estudo sobre supersalários. Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ Os gastos do Judiciário com salários acima do limite constitucional aumentaram 49,3% entre 2023 e 2024. O valor extrateto saltou de R$ 7 bilhões para R$ 10,5 bilhões em apenas um ano, mais de 10 vezes acima da inflação oficial do período, que atingiu 4,83%.

Para entender melhor essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

