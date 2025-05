Suplemento produzido no ES aprovado por profissionais de todo o Brasil Folha Vitória|Do R7 13/05/2025 - 00h26 (Atualizado em 13/05/2025 - 00h26 ) twitter

O médico catarinense Victor Sorrentino veio a Vitória, a convite de Patrick Schilte e Cris Prado, para falar de sua pesquisa científica que comprovou a eficácia do suplemento “Magnésio + Inositol Relief 3.0”, da marca capixaba True Source, para a melhoria da qualidade do sono. Dados da Fiocruz e da Associação Brasileira do Sono indicam que mais de 70% dos brasileiros sofrem com alterações no sono e duas em cada três pessoas no Brasil têm alguma dificuldade para adormecer. Entre os convidados, médicos, nutricionistas e profissionais da saúde e bem-estar, na nova sede da True Source, na Praia do Canto.

