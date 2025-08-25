Suspeito de assalto dentro de ônibus é preso e tenta agredir policial em Vitória Foto: Reprodução/TV VitóriaPassageiro teve celular roubado dentro do ônibus e a PM foi acionada, no Centro de Vitória. Suspeito tentou... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h39 ) twitter

Foto: Reprodução/TV Vitória Um homem foi preso nesta segunda-feira (25) suspeito de assaltar um passageiro em um ônibus do sistema Transcol, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, o homem reagiu à prisão e tentou agredir um soldado.

