Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Suspeito de assalto dentro de ônibus é preso e tenta agredir policial em Vitória

Foto: Reprodução/TV VitóriaPassageiro teve celular roubado dentro do ônibus e a PM foi acionada, no Centro de Vitória. Suspeito tentou...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV Vitória Um homem foi preso nesta segunda-feira (25) suspeito de assaltar um passageiro em um ônibus do sistema Transcol, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, o homem reagiu à prisão e tentou agredir um soldado.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.