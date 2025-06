Suspeito de atirar em empresário será transferido para o ES? Advogado explica Arthur Neves de Barros (destaque) é suspeito de atirar em Wallace Lovato. Foto: Câmera de segurança e Polícia Civil da ParaíbaApesar... Folha Vitória|Do R7 26/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 22h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Arthur Neves de Barros, suspeito de ser autor do disparo que matou o empresário Wallace Borges Lovato, de 42 anos, preso na semana passada, no município de Sumé, no interior da Paraíba, continua preso no estado do Nordeste.

Para saber mais sobre os desdobramentos desse caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Jabour derruba bicampeão na abertura da Copa Vitória das Comunidades

eFootball recebe modo retrô inspirado em Winning Eleven

Acidente, protesto e pane em caminhão causam lentidão no trânsito na Grande Vitória