Suspeito de atropelar capivaras em Vila Velha alega que foi "acidente" Foto: VideomonitoramentoO motorista tem 26 anos e foi ouvido pela Polícia Civil, que não acredita na versão apresentada. Ele deve responder... Folha Vitória|Do R7 17/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h26 )

Acidente capivaras

O suspeito de atropelar três capivaras e um gato no bairro Morada do Sol, em Vila Velha, foi ouvido pela Polícia Civil nesta semana. O crime foi flagrado por câmeras de videomonitoramento no dia 9 de abril e causou comoção entre os moradores da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!

