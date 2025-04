Suspeito de atropelar capivaras em Vila Velha é identificado pela polícia Foto: VideomonitoramentoHomem de 26 anos poderá responder por crime de maus-tratos ao matar três capivaras, que são animais domésticos... Folha Vitória|Do R7 12/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 12/04/2025 - 15h26 ) twitter

Acidente capivaras

A Polícia Civil identificou o motorista suspeito de atropelar três capivaras e um gato na última quarta-feira (09), no bairro Morada do Sol, em Vila Velha. O crime foi flagrado por câmeras de segurança e as imagens ajudaram os investigadores a chegar até o suspeito.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso chocante.

