Suspeito de envolvimento na morte de empresário em Vila Velha é preso em Minas Gerais Wallace Lovato, CEO da Globalsys Wallace Borges Lovato, de 42 anos, foi morto com um tiro na cabeça no dia 9 de junho, logo após sair... Folha Vitória|Do R7 18/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 11h37 )

Wallace Borges Lovato, de 42 anos, foi morto com um tiro na cabeça no dia 9 de junho, ao sair do prédio onde funcionava sua empresa, na Praia da Costa, em Vila Velha. O caso teve um avanço nesta terça-feira (17), quando um suspeito de envolvimento no crime foi preso em Minas Gerais.

Para mais detalhes sobre essa investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

