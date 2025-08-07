Logo R7.com
Suspeito de furtar escada é espancado até a morte em Cariacica

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaGrupo com cerca de oito moradores teria espancado o homem até a morte na noite de quarta-feira (06...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um homem, de 47 anos, foi agredido até a morte com pedradas e pauladas após furtar uma escada, no bairro Itanguá, em Cariacica. O caso foi registrado durante a noite desta quarta-feira (06) e a vítima identificada como Ademiltom Oliveira dos Santos.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

