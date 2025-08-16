Suspeito de furtar funerária dá cavalo de pau ao ver polícia em Guarapari Foto: Reprodução TV VitóriaO homem foi identificado por policiais ao passar pelo pedágio da BR-101, mas conseguiu escapar andando com... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 15/08/2025 - 21h37 ) twitter

A Polícia Civil identificou um homem suspeito de cometer uma série de furtos, incluindo em uma funerária. Ele foi localizado quando passava pelo pedágio da BR-101, em Guarapari, mas conseguiu escapar ao fugir pela contramão. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da fuga.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e as ações da polícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

