Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Suspeito de matar colega em frigorífico de Viana é preso em boate

Foto: PCES/DivulgaçãoHackson Felipe foi localizado após a polícia encontrar o caminhão usado na fuga estacionado ao lado de uma boate...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: PCES/Divulgação O homem suspeito de matar um colega de trabalho em um frigorífico de Morada de Bethânia, em Viana, foi preso na madrugada deste sábado (9) em uma boate de Itapuã, Vila Velha.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.