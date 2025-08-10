Suspeito de matar colega em frigorífico de Viana é preso em boate Foto: PCES/DivulgaçãoHackson Felipe foi localizado após a polícia encontrar o caminhão usado na fuga estacionado ao lado de uma boate... Folha Vitória|Do R7 09/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: PCES/Divulgação O homem suspeito de matar um colega de trabalho em um frigorífico de Morada de Bethânia, em Viana, foi preso na madrugada deste sábado (9) em uma boate de Itapuã, Vila Velha.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

“Vamos prender todos os envolvidos”: Casagrande se manifesta sobre ataque em Vila Velha

“Morreu na minha frente”: Mãe desabafa sobre morte de filha em ataque de Vila Velha

O que é gurufim, tradição de velórios festivos como Arlindo Cruz