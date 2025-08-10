Suspeito de matar colega em frigorífico de Viana é preso em boate
Foto: PCES/DivulgaçãoHackson Felipe foi localizado após a polícia encontrar o caminhão usado na fuga estacionado ao lado de uma boate...
Foto: PCES/Divulgação O homem suspeito de matar um colega de trabalho em um frigorífico de Morada de Bethânia, em Viana, foi preso na madrugada deste sábado (9) em uma boate de Itapuã, Vila Velha.
