Suspeito de matar mulher na frente do filho não aceitava separação, diz familiar
Saulo Meireles, primo de Dinah Marinho (Foto/reprodução: TV Vitória)De acordo com um primo de Dinah Marinho Amorim, o casal estava...
Saulo Meireles, primo de Dinah Marinho (Foto/reprodução: TV Vitória) O suspeito de matar Dinah Marinho Amorim, de 27 anos, a facadas na frente do filho, no bairro Vista da Serra I, na Serra, não aceitava a separação. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (11) e o homem foi preso.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
