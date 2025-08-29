Suspeito de pichar cachorro em Guarapari com nomes de facções é preso
Foto: Reprodução TV VitóriaA Polícia Civil ainda não repassou mais detalhes sobre a prisão do suspeito, mas confirmou que o homem foi...
Foto: Reprodução TV Vitória Um homem suspeito de pichar uma cadela com nomes e frases associadas a facções criminosas no bairro Santa Mônica, em Guarapari, foi preso no fim da tarde desta quinta-feira (28).
Foto: Reprodução TV Vitória Um homem suspeito de pichar uma cadela com nomes e frases associadas a facções criminosas no bairro Santa Mônica, em Guarapari, foi preso no fim da tarde desta quinta-feira (28).
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: