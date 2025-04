Suspeitos de roubo de carga avaliada em R$ 140 mil são presos Jeferson Lopes Rangel, de 36 anos, e Eduardo Aris, de 29 anos, foram os dois integrantes da quadrilha presos. Foto: Divulgação/ SESPA... Folha Vitória|Do R7 30/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h01 ) twitter

Jeferson Lopes Rangel, de 36 anos, e Eduardo Aris, de 29 anos, foram os dois integrantes da quadrilha presos. Foto: Divulgação/ SESP Um homem foi preso no último dia 15, em Nova Esperança, Cariacica, pelo roubo de uma carga de eletrodomésticos e eletrônicos, avaliada em R$ 140 mil, em maio do ano passado, na Serra. Jeferson Lopes Rangel, de 36 anos, é apontado como o principal integrante do grupo.

Para saber todos os detalhes dessa operação policial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

