Suspeitos invadem base da Guarda Municipal de Vitória
Foto: Reprodução TV VitóriaSegundo a Guarda Municipal, os suspeitos brigavam nas proximidades da base quando um deles pulou o muro...
Foto: Reprodução TV Vitória Dois homens invadiram a base da Guarda Municipal de Vitória, na Avenida Paulino Müller, em Jucutuquara, causando danos ao portão da unidade. O caso ocorreu por volta das 5h, na madrugada desta sexta-feira (22)
