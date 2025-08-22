Logo R7.com
Suspeitos invadem base da Guarda Municipal de Vitória

Foto: Reprodução TV VitóriaSegundo a Guarda Municipal, os suspeitos brigavam nas proximidades da base quando um deles pulou o muro...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução TV Vitória Dois homens invadiram a base da Guarda Municipal de Vitória, na Avenida Paulino Müller, em Jucutuquara, causando danos ao portão da unidade. O caso ocorreu por volta das 5h, na madrugada desta sexta-feira (22)

