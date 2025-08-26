Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Switch 2: escassez de dev kits preocupa o mercado

Nintendo limita kits do Switch 2 e confia na retro compatibilidade. Será que a estratégia pode frear o crescimento do console?

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O Nintendo Switch 2 já superou a marca de 6 milhões de unidades vendidas, mas a escassez de kits de desenvolvimento preocupa desenvolvedores e analistas de mercado. Segundo o Digital Foundry, a Nintendo vem priorizando lançamentos no Switch original e orientando estúdios a apostar na retrocompatibilidade.

Para saber mais sobre as implicações dessa situação no mercado de games, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.