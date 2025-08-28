Tá com medo? Resident Evil Requiem terá dois modos de câmera O diretor Koshi Nakanishi explicou por que Resident Evil Requiem, próximo capítulo da franquia da Capcom, será lançado com dois modos... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h18 ) twitter

O diretor Koshi Nakanishi explicou por que Resident Evil Requiem, próximo capítulo da franquia da Capcom, será lançado com dois modos de câmera: primeira e terceira pessoa. A decisão foi tomada para tornar o jogo mais acessível, já que alguns jogadores acharam Resident Evil 7 “possivelmente assustador demais”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre as novidades de Resident Evil Requiem!

